Ribery, a Napoli per il 150° gol in carriera

Franck Ribery vuole esserci nella trasferta di Napoli. Questa mattina su le pagine de Il Corriere dello Sport Stadio si focalizza l’attenzione sul fuoriclasse viola e sul suo recupero lampo in vista della trasferta di Napoli. Dopo l’infortunio subito al ginocchio contro la Lazio, FR7 ha dovuto dare forfait contro Cagliari e Inter ma contro gli azzurri di Gattuso potrebbe esser regolarmente in campo. Nell’allenamento di ieri Ribery ha preso parte alla seduta con il resto della squadra ed ha segnato anche un gol nella partitella con i compagni. Un gol che potrebbe ricercare contro i partenopei ed andrebbe a siglare un traguardo importante per la sua carriera: il 150esimo.

