Fiorentina Ribery-dipendente, difficile segnare senza le sue invenzioni

Come riportato da La Nazione, la Fiorentina ha bisogno di ritrovare Ribery. La sua assenza contro l’Inter ha pesato, tatticamente e mentalmente. Per i compagni di squadra è un vero e proprio riferimento. I risultati della 21ª giornata hanno nuovamente complicato la corsa salvezza. Le squadre che erano, o sono, dietro in classifica stanno spingendo forte. Se mai ce ne fosse stato bisogno è arrivata la conferma, questo finale di stagione non sarà una discesa panoramica. Necessario sporcarsi ed ottenere punti importanti negli scontri diretti. I gigliati si aggrapperanno con forza a Franck, sperando di trovare ossigeno anche nell’inserimento di Kokorin e Malcuit. Il destino viola gira molto sui piedi di Ribery e Prandelli ne è consapevole. Tuttavia allo stesso tempo il giocatore deve essere gestito con la massima attenzione. Sottovalutare un fastidio muscolare potrebbe avere ripercussioni a lungo termine.

