Rialzarsi per dimostrare chi sei: adesso tocca a Venuti, senza se e senza ma

Un tutte le famiglie che si rispettino, nessuno verrà mai abbandonato. Ecco quindi, che oggi sarà il giorno di "Lollo" Venuti, l'ora del riscatto

"...Non è da questi particolari che si giudica un giocatore", canta così De Gregori , quando Nino deve scegliere se battere o no un calcio di rigore. Ci sono altri particolari su cui si basa la forza e il rispetto di un giocatore, Lorenzo Venuti lo sa bene. Oggi dovrà essere il suo giorno, l'ora del riscatto per rialzarsi e dimostrate a tutti le sue qualità.

Sono stati giorni difficili quelli di "Lollo" Venuti, sottolinea Repubblica, in cui ha dovuto convivere con critiche e sensi di colpa, per un autogol che soltanto la mala fede può etichettarne la responsabilità al terzino viola. Pe fortuna, la Fiorentina prima di essere una squadra, è un gruppo unito e coeso e come in tutte le famiglie che si rispettino nessuno viene abbandonato. Da Vlahovic a Rosati, per passare da tutti i tifosi viola, Venuti ha ricevuto indietro tutto quell'affetto e amore che lui ha dedicato alla Fiorentina in questi anni. Oggi, dovrà affrontare e limitare un Caprari in netta crescita, sfida allettante per ripartire e zittire chiunque abbia ancora qualche dubbi sulle sue capacità. "Un giocatore si vede dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia…", per questo motivo Lorenzo "Lollo" Venuti è un giocatore con la "G" maiuscola.