Il cuore viola di Venuti batte ancora forte: Firenze difende il suo pupillo

Non un semplice giocatore, ma un lottatore che ha difeso la maglietta della Fiorentina in tutte le occasioni. Venuti, vero cuore viola

"Speravo in un finale diverso...", queste sono le parole di Lorenzo Venuti e forse, rispecchiano anche quelle di tutti i tifosi viola. Si perché, il terzino della Fiorentina, non è soltanto un semplice giocatore, ma con la sua carriera a rappresentato l'impegno e il sacrificio per raggiungere il suo primo obiettivo: giocare nella squadra del cuore.