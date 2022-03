Venuti: “Tengo tanto alla maglia viola, perdere così fa male”. Su Vlahovic…

Dopo quasi 24 ore dal match contro la Juve, il terzino gigliato ha parlato al Tg Rai Toscana

Sono trascorse 24 ore dalla sconfitta di Coppa Italia contro la Juventus per colpa di un maledetto autogol ed ancora oggi Lorenzo Venuti non si dà pace per quanto accaduto, ma nonostante questo cerca di analizzare con lucidità quanto accaduto, parlando al Tg Rai Toscana: