RFS Riga, la probabile formazione: Morosz indeciso tra 4-2-3-1 e 3-4-3

Secondo La Gazzetta dello Sport i lettoni si schiereranno a specchio con il 4-2-3-1: Steinbors in porta, difesa con Sorokins, Dubra, Lipuscek e Mares, in mediana Saric e Rakels, sulla trequarti Simkovic, Friesenbichler e Emerson a supporto dell'unica punta Ilic. Di diverso avviso il Corriere dello Sport, per il quale Morosz varerà il 3-4-3: Steinbors in porta, linea arretrata composta da Maksimenko, Lipuscek e Stuglis, sulle corsie Sorokins e Mares, in mezzo Saric e Panic, attacco con Simkovic, Emerson e Ilic.