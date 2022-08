RFS Riga, il fanalino di coda: il lungo viaggio e il rebus stadio

L'ultima squadra del girone viola è RFS Riga, club lettone. Come sottolineato dalla Nazione, la squadra è penultima per coefficiente europeo ed uno dei club più giovane a partecipare alla Conference. Il Riga non ha una stadio adeguato alla competizione e per questo i match saranno svolti in un altro impianto. Il calciatore più pericoloso è Andrej Ilic, attaccante e capitano.