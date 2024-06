Retegui subito, la Fiorentina ha fretta: in settimana possibile offerta

Capitolo attaccante: l'obiettivo ormai pare essere fissato e corrisponde all'identikit di Mateo Retegui. Centravanti strutturato, in grado di giocare spalle alla porta e per la squadra e già rodato in Serie A. Le cifra rimane quella: venti milioni. Il forte interesse per l'italo-argentino, anche lui profilo in grado di far aumentare il 'peso' della squadra, non si è ancora concretizzato in offerta, ma la Fiorentina è intenzionata a far presto, soprattutto per evitare che un eventuale exploit all'Europeo in Germania innalzi le richieste del Genoa. Ed è per questo che già in settimana potrebbero esserci i primi contatti e una prima offerta ufficiale. L'obiettivo è dare a Palladino il nuovo 'puntero' - e in generale una squadra più muscolare - prima del raduno fissato per inizio luglio.