Retegui-Beltran, superclassico a Marassi. Intanto Spalletti osserva

Dalle emozioni per la promozione a una sfida d’esordio al ritorno in Serie A con la Fiorentina che profuma di Superclassico, con il confronto fra l’italoargentino Mateo Retegui, cresciuto nel Boca Juniors e Lucas Beltran

Dalle emozioni per la promozione a una sfida d’esordio al ritorno in Serie A con la Fiorentina che profuma di Superclassico, con il confronto fra il nuovo simbolo del Grifone, l’italoargentino Mateo Retegui, cresciuto nel Boca Juniors e Lucas Beltran, la nuova stella della Fiorentina di origini italiane, scuola River Plate. L’attaccante di Italiano (azzurrabile per il futuro della Nazionale di Spalletti), sbarcato a Firenze da pochi giorni, dovrebbe però partire dalla panchina in attesa di scendere in campo a gara in corso. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.