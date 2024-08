Restyling Padovani, domani il sopralluogo. E con la Fiorentina cosa succede?

Fissato per domani il sopralluogo per dare il via alla riqualificazione dello stadio del rugby, il Padovani

C’è un passo in avanti, da parte del Comune, rispetto alla riqualificazione dello stadio Padovani . Come scrive La Nazione, dopo i provvedimenti emanati dal Gruppo operativo sicurezza, coordinato dalla questura di Firenze, l’assessore allo Sport Letizia Perini ha previsto e fissato un sopralluogo con la società del rugby per domani pomeriggio nell’impianto di viale Paoli. L’obiettivo sarà quello di confrontarsi e capire quali azioni intraprendere perché sia garantita da un lato la sicurezza dell’impianto e dei tifosi e dall’altro il proseguimento delle attività , tenendo conto che i progetti sono ancora in fase di studio.

Prima il rugby

Da Palazzo Vecchio, come è noto, è stata avviata la pratica per il mutuo con il Credito Sportivo per un importo di 10 milioni (frutto di una variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale nell’ottobre scorso su proposta della giunta Nardella) finalizzato a riqualificare l’impianto per il rugby con una nuova tribuna da 4mila spettatori. Al momento il Comune è in attesa dell’ok da parte del Coni. Dopo l’acquisizione del mutuo potrà essere firmato il contratto ed avviata la progettazione esecutiva e quindi i lavori. Ora la palla, però, è nelle mani del Comitato Olimpico che, una volta verificato il dossier inviatogli dai tecnici di piazza della Signoria, dovrebbe dare il via libera in tempi stretti. La restituzione del fondo è fissata in un massimo di 15 anni a partire da gennaio 2025, mentre i lavori, da accordi, non potranno durare più di cinque anni.