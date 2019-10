Restyling in attacco, Boateng in rampa di lancio

Dopo sette formazioni sempre uguali, Montella sarà costretto a cambiare. Le assenze in contemporanea di Ribery, Caceres e Ranieri, al netto degli affaticati Lirola e Badelj, condurranno Montella verso inedite soluzioni tattiche. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la grande novità ha un nome e cognome, Kevin Prince Boateng. Il ghanese, come rivelato dallo stesso tecnico campano, è l’uomo che da maggiori garanzie tecnico-tattiche. Nonostante abbia segnato soltanto un gol la prima giornata di campionato, sembra destinato ad ereditare il ruolo lasciato vacante dall’ex Bayern. Lui che aveva lasciato Sassuolo da protagonista per accasarsi al Barcellona, avrà il compito di guidare Sottil e Chiesa. In neroverde, proprio con De Zerbi, aveva collezionato quattro gol in tredici presenze.