Restyling Franchi: oggi l’incontro tra Commisso, Comune e Soprintendenza

Oggi – come anticipato ieri da violanews.com – Fiorentina, soprintendenza e Comune si troveranno per la prima volta insieme al tavolo. E Commisso – scrive il Corriere Fiorentino – illustrerà al soprintendente Pessina le linee guida del progetto di restyling del Franchi, in modo da rendere fruibile sette giorni su sette, anche grazie a spazi commerciali.

Pessina ha già espresso la disponibilità ad esaminare le carte e la compatibilità di interventi, anche importanti, purché si rispettino i vincoli esistenti, fermo restando la possibilità di chiedere al ministero un parere prima del via libera. Per il Comune ci saranno dirigenti dell’urbanistica e il direttore Giacomo Parenti e l’incontro, per quanto importante, sarà interlocutorio: serviranno tempi non brevi in ogni caso, ha sottolineato la soprintendenza, sia per le autorizzazioni che per passare dalla carta ai cantieri che, dovendo operare su un bene preesistente, saranno delicati. Secondo gli addetti rifare il Franchi costa come fare uno stadio ex novo.

Oggi si parlerà probabilmente solo del Franchi, anche se Commisso ha espresso la volontà di realizzare un centro sportivo che vada oltre i campioni, idea che si sposa con quella del Comune di fare di Campo di Marte una cittadella sportiva e riqualificarla anche con pedonalizzarono.

Sul tavolo del soprintendente arriverà anche l’idea di avvicinare le curve al campo e di coprire lo stadio con un intervento che non tocchi le altezze attuali delle tribune, ma le scavalchi magari con superfici trasparenti. Le modifiche riguarderebbero anche gli spazi adiacenti o sottostanti le strutture in cemento armato per realizzare servizi e spazi nuovi.

INTANTO AL FRANCHI VENERDI’ ARRIVERA’ IL PERUGIA