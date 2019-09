VN – Vicenda stadio, domani Commisso incontra Nardella e la Soprintendenza

Tra le due ipotesi, quella di muoversi per una nuova struttura e quella di ammodernare il Franchi, Rocco Commisso pare deciso a puntare sulla seconda. Il motivo? Le tempistiche, ma anche la libertà di movimento all’interno di un progetto ambizioso. In questi giorni fiorentini il patron viola ha messo in agenda anche un importante appuntamento legato proprio allo stadio: domani – secondo quanto raccolto da Violanews.com – si incontrerà infatti con i delegati della Soprintendenza di Firenze in un vertice che vedrà partecipe anche il Sindaco Dario Nardella. E chissà che non possano emergere già novità decisive.