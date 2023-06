Restyling Franchi: oggi l’apertura delle buste

Si terrà oggi l'apertura delle buste con le offerte delle aziende che si sono candidate per il restyling dello stadio Artemio Franchi, seppur con i 55 milioni in meno, figli della scure europea che ha cancellata la parte di finanziamento legata al PNRR. L'obiettivo - scrive Il Tirreno - è quello di procedere con uno cronoprogramma stringente, inaugurando i primi lavori a fine dicembre.

Non è un caso che la Fiorentina, proprio per questo motivo, non farà sottoscrivere tessere d'accesso stagionali per la Curva Ferrovia, il primo settore coinvolto dal restyling presentato da Arup. Palazzo Vecchio è comunque alla ricerca del denaro mancante. C'è il mandato all'avvocatura per presentare ricorso al Tar contro il decreto di definanziamento anche se queste verrebbe ritenuta una manovra ostile nei confronti del governo Meloni.