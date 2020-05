Restyling Franchi, Nardella punta sul decreto Semplificazione. Fiorentina fredda

Anche su La Nazione trova spazio il dibattito sullo stadio. A Firenze la questione è calda e, dopo il burrascoso tramonto dell’opzione Mercafir, i messaggi a distanza fra il sindaco e la proprietà viola si sono moltiplicati. Ieri Nardella ha rilanciato l’ipotesi di una cittadella dello sport nella zona di Campo di Marte (LEGGI): il sindaco spinge per un intervento sul decreto Semplificazione al quale stanno lavorando i ministri Franceschini e De Micheli e che arriverà sul tavolo del governo a inizio di giugno. La partenza per il cambio di rotta del comune, da Mercafir alla ristrutturazione del Franchi, sta tutta in quel decreto.

Campo di Marte si trasformerà nella cittadella dello sport. Un grande parcheggio interrato, viale Paoli pedonalizzato. E poi? La Fiorentina si potrà accontentare degli spazi commerciali? Siamo al dunque. Perché chi si farà carico del restyling dell’impianto potrà avere a disposizione 30mila metri quadri, suddivisi fra commerciale, direzionale e ricettivo. Esattamente come previsto nell’area Mercafir. Potrebbe essere arrivato il momento del disgelo ma intanto, in attesa di conoscere i dettagli della proposta, la reazione informale della Fiorentina è stata molto fredda.