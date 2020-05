Ancora Nardella: “Faremo cittadella dello sport a Campo di Marte. Franchi? Sarà restaurato”

Questa mattina a Palazzo Vecchio il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato del progetto “Rinasce Firenze, ripensiamo la cittá” per affrontare la ripresa dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole sul tema stadio, dopo quelle già dette in mattinata (LEGGILE)

Partirà davvero il piano per la cittadella dello sport a Campo di Marte, oggi separato in due da un viale di quattro corsie e che un domani non lontano diventerà un parco unico di attrezzature sportive ammodernate Con un ripensamento complessivo dell’area intorno al Franchi e dello stadio grazie al lavoro che in queste ore stanno facendo i nostri parlamentari alla camera e al senato per facilitare la trasformazione consistente degli stadi monumenti nazionali di tutta l’Italia.