Nardella: “L’obiettivo è lavorare sul Franchi: a cosa servono stadi nuovi se non rimettiamo quelli vecchi?”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto in collegamento su Controradio. Fra i temi affrontati, anche quello relativo allo stadio della Fiorentina che ora vorrebbero farlo a Campi Bisenzio:

Il bando per l’area Mercafir è ancora aperto (scade domani ndr). Per noi rimane sempre un obiettivo lavorare sul Franchi. Ritengo che l’iniziativa parlamentare di una norma che riguardi non solo Firenze ma tutte le città italiane che hanno stadi sottoposti a vincoli, sia opportuna. Anzi, è necessaria e la sto sostenendo attivamente perché è inutile parlare di stadi nuovi se non riusciamo neanche a rimettere a posto quelli vecchi. Queste strutture potrebbero essere ammodernato in modo funzionale per i tifosi, ma anche per le esigenze delle società.