Restyling Franchi al crocevia. Spunta l’ipotesi maxi mutuo: le ipotesi

PRIMA STRADA

La prima strada consiste nell'aspettare. Che cosa? Tanto per cominciare il verdetto della candidatura italiana agli Europei di calcio del 2032, atteso per il prossimo ottobre, che prevede per le 10 città ospitanti, tra cui Firenze, investimenti per rigenerare gli impianti. Un'occasione irripetibile per agganciare il Franchi al processo di riqualificazione degli stadi, trovando le risorse mancanti. Altrimenti aspettare il ricorso al Tar contro il definanziamento del Governo che sarà depositato da Palazzo Vecchio nei prossimi giorni: qualora venisse accolto, infatti, il Comune potrebbe ricevere, oltre ai danni richiesti, anche dei fondi alternativi per completare il restyling. Infine, ultima opzione, confidare nell'intervento del Governo che ieri, con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, si è detto disponibile ad andare incontro alle esigenze fiorentine, magari scovando una nuova linea di finanziamento. Anche nell'ottica di cementare la candidatura per Euro 2032, con la convocazione già a partire da luglio di un tavolo di lavoro tra esecutivo, club e Comune.