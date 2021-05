Restauro del Franchi, il sondaggio dei fiorentini: ok, ma non è la priorità

I cittadini esprimono un apprezzamento ma credono che la città abbia bisogno anche di altre opere

Nell'edizione odierna di Repubblica Firenze troviamo i risultati di un sondaggio sulle preferenze dei cittadini fiorentini per quanto riguarda le opere pubbliche. I dati, raccolti da Quorum e You Trend, riguardano anche la riqualificazione dello stadio Franchi. Su 802 intervistati, il 56,1% opta per un restauro dell'impianto già presente contro il 31,4% che preferisce un nuovo stadio in un altro Comune. Tuttavia, continua il quotidiano, "quando si parla di opere pubbliche in generale lo stadio è all’ultimo posto: prima c’è la tramvia ( 0,61 in un indice che va da 0 a 1), poi la nuova pista dell’aeroporto ( 0,54), la nuova stazione dell’Alta Velocità ( 0,46) e infine lo stadio ( 0,25)".