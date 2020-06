Secondo quanto riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina, Palazzo Vecchio starebbe studiando soluzioni alternative per accontentare Rocco Commisso. Al vaglio anche l’ipotesi di costruire un nuovo impianto a Campo di Marte. Nello specifico nell’area compresa tra il Ridolfi e il vecchio Padovani, abbattendo le attuali strutture presenti in loco. Il Franchi, in questa soluzione, diventerebbe la casa del rugby, dell’atletica leggera e degli eventi musicali. E non solo, ci sarebbe anche la volontà di una riqualificazione complessiva dei 30 ettari del Campo di Marte tramite la costruzione di alberghi e negozi. Il Comune sta valutando i dettagli del procedimento. Alla Fiorentina sarebbe stato chiesto un parere e la risposta è stata chiara, servono certezze in termini di tempi e costi. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi.