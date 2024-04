Repubblica: “Una sola squadra in campo, ma senza gol è tutto inutile”

Almeno da parte di Koubek, che ha pensato soprattutto a non prendere gol. L’obiettivo era chiaro, contenere la squadra viola e poi sperare in un guizzo, in un pallone lungo, in unadisattenzione che ci può sempre stare. Invece la Fiorentina non ha mai fatto calare l’attenzione, ha gestito con sicurezza, ha provato a far girare il pallone in cerca di una via di fuga. Ma nammeno con quattro attaccanti in campo è riuscita a fare gol. Un problema, diciamolo. Il resto rimane in bilico e la sensazione è che la Fiorentina abbia in mano le chiavi del suo destino. È più forte e ha più qualità, ma con certe squadre non si può mai stare tranquilli".