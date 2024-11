Repubblica: troppi difensori centrali, qualcuno a gennaio sarà ceduto

"A fine mercato là dietro sembravano pochi, adesso a conti fatti stanno per diventare troppi. A gennaio, infatti, a parametro zero dopo la fine del contratto con il Boca Juniors, arriverà Nicolas Valentini (2001). L’idea di mandare un preparatore in Argentina a seguirne i movimenti è al momento stata accantonata perché il difensore si allena con il Boca. Non gioca, questo è sicuro, e non lo fa addirittura da aprile con la decisione del club di tenerlo fuori causa mancato rinnovo. E per questo i primi mesi del prossimo anno serviranno soprattutto per metterlo in condizione, inserendolo parallelamente nel gruppo viola così come nel calcio italiano. Considerando Moreno, con l’argentino sarebbero addirittura sei i difensori centrali per due posti, troppi anche per chi come la Fiorentina ha un calendario fittissimo. Per questo il club ha deciso che probabilmente uno dovrà partire a gennaio, semmai va stabilito chi e con che formula. Detto di Valentini, ovviamente Comuzzo e Ranieri non si toccano. Impossibile prevedere ora chi può voler trovare maggiore spazio altrove, troppe le partite ancora da giocare. Ma l’idea di alleggerire il reparto centrali c’è. Come quello dei terzini a sinistra. Sono in tre al momento, probabile sia Parisi a cercare spazio e minuti lontano da Firenze".