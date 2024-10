Repubblica su Kouamè: ha scavalcato Sottil e il rinnovo si avvicina

Repubblica Firenze si concentra sulla fascia sinistra della Fiorentina sottolinenando come, nelle ultime partite, le gerarchie siano cambiate con Kouamè che pare aver scavalcato Sottil nelle preferenze di Palladino. Il figlio d'arte, tra l'altro, è un obiettivo della Lazio. Il tecnico Baroni, infatti, stravede per lui e non da escludere che il club biancoceleste torni alla carica. Tornando a Kouamè, Repubblica scrive:

Il ragazzo ci dà dentro come pochi, i limiti semmai paiono tecnici. Certo gli allenatori stravedono per uno così ed il rinnovo in ponte da mesi sta finalmente per concretizzarsi. Non è solo un fattore economico (lo stipendio durante questa stagione sarebbe altissimo), ma anche di stima. Per questo limati gli ultimissimi dettagli l’ivoriano firmerà un prolungamento lungo (scadenza 2027) ed i dirigenti viola hanno passato gli ultimi giorni della scorsa settimana a definire la situazione.