Repubblica su Commisso: “Rispondere con minacce alle critiche significa non avere argomenti”

Nell’edizione fiorentina de La Repubblica, accanto al pezzo sulle parole di Rocco Commisso di ieri (LEGGI), troviamo una risposta a firma di Fabio Galati, che parte dal frammento di intervista in cui il numero uno viola paventa l’ipotesi di assegnare cartellini gialli e rossi ai giornalisti per poi decidere chi far entrare al Viola Park:

Sicuramente il patron della Fiorentina deve essere stato tradito dall’italiano incerto e dalla foga radiofonica: altrimenti la sua potrebbe essere letta come una velata minaccia. E reagire alle critiche con una minaccia di solito significa non avere buoni argomenti per rispondere.