Per il giornalista il lavoro fatto dalla dirigenza viola non è stato dei migliori “La squadra vista ieri è un vero caos. È stata costruita male, non ha un senso logico, punta tutto su giocatori over 30 che quando si infortunano ci mettono un’eternità a tornare in campo”. Il problema in attacco è evidente. E se Iachini ha provato in tutti i modi a farsi comprare un centravanti, senza successo. “A gennaio sarà il caso di rivedere i programmi, perché senza uno che la mette dentro (intanto basterebbe qualcuno che tira in porta…) è difficile vincere le partite”. Infine un analisi sull’andamento della partita nei 90’ “Tutto così imbarazzante. Meno male che lo stadio era vuoto altrimenti l’esordio di Prandelli avrebbe avuto un bel sottofondo di fischi. Se non per lui, per questa squadra, che dall’esonero di Iachini non ha imparato niente”