Prandelli, serve una cura per la sterilità offensiva. Ma il tempo stringe

Se l’esonero di un allenatore toglie alibi ai calciatori e chiama tutto il gruppo alle proprie responsabilità, allora qui abbiamo un problema. Questo quanto scrive la Repubblica Firenze in merito alla brutta sconfitta casalinga della Fiorentina. Per i giocatori viola la sfida di ieri rappresentava una grande occasione per dimostrare che dietro una crisi di risultati, era comunque presente un’anima. E invece la squadra si è spenta al 52′ sul rasoterra fulminante di Improta. La sterilità dell’attacco viola inizia ad essere un vero problema. La Fiorentina non segna da ben tre gare consecutive, nelle quali ha raggiunto solo un punto. Che peraltro ha segnato il capolinea di Iachini. Il calendario senza sosta non permette però di piangersi addosso e ragionare. Tra due giorni si torna già in campo per l’importante gara secca di Coppa Italia contro l’Udinese e poi, domenica, per la trasferta di San Siro contro la capolista Milan. Lecito attendersi un segnale, una svolta, senza perdere altro tempo.