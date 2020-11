Fiorentina, che disastro: un solo tiro in porta contro la peggior difesa del torneo

Il Benevento ha sorpassato la Fiorentina e l’ha spinta in una crisi che, più del risultato, più della classifica, è mostrata dal gioco e dalla condizione mentale dei suoi giocatori. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio. Il giornale analizza le nuove scelte di Cesare Prandelli con una squadra, sulla carta, caratterizzata da un maggior peso offensivo. Soprattutto grazie alla scelta di schierare Kouame sulla fascia destra, dopo essere stato utilizzato da Iachini solo nel ruolo di prima punta. “Ma queste buone intenzioni si sono scontrate con la sconcertante applicazione dei giocatori”. Per il quotidiano infatti, proprio la prestazione dell’ivoriano è stata nettamente al di sotto delle aspettative. “Nemmeno in allenamento si può accettare quel modo blando e passivo di stare in campo”. L’attacco viola è riuscito infatti a calciare soltanto una volta in porta contro quella che si presentava a Firenze come la peggior difesa del torneo. E reduce dal pesantissimo 0-3 ai danni dello Spezia. La Fiorentina, con una condizione fisica definita terrificante, è stata demolita nella ripresa dalle ripartenze delle streghe. E una volta subito lo svantaggio, non è mai riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Montipò. Salvo un colpo di tacco di Vlahovic a 20 minuti dalla fine. Un vero disastro