Società a lavoro per sostituire Nico. Serve giocatore già pronto

I dirigenti dovranno capire come intervenire a gennaio per non vanificare una stagione che vede comunque i viola in corsa per la Champions.

Redazione VN

Nico Gonzalez ha riportato una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra e salterà la Supercoppa italiana prevista a gennaio in Arabia, con un rientro in gruppo in quaranta giorni e una ripresa totale dell’attività agonistica in due mesi. Una bella doccia fredda per Italiano: l’argentino, pur apparso subito dolorante a Budapest aveva cercato di stemperare i toni dell’infortunio, prima sorridendo con i compagni poi con delle vignette ironiche sui social. Gesti che avevano in qualche modo dato fiducia e ottimismo, svanito con l’esito degli esami strumentali a cui Nico si è sottoposto ieri. L’esterno salterà così una parte centrale e per certi versi decisiva della stagione. Ma il dato più preoccupante riguarda la Supercoppa, obiettivo stagionale viola. Giocandosi in Arabia a metà gennaio Gonzalez non sarà sicuramente presente, privando Italiano di una freccia importante a sua disposizione.

I dirigenti ora dovranno capire come intervenire a gennaio per non vanificare una stagione che vede comunque i viola in corsa per la Champions. Alla società toccherà intervenire alla ricerca di un profilo che dia continuità all’argentino in attesa che Nico torni: un giocatore da immettere subito, esperto, pronto, non una scommessa i cui frutti devono essere raccolti a fine anno o in funzione della stagione successiva.