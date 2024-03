Repubblica: “Sconfitta amara. L’Europa adesso è lontanissima”

Riprende con una sconfitta il campionato della Fiorentina. Dopo la sosta e la sfida rinviata con l’Atalanta per il malore e poi per la scomparsa di Joe Barone, la squadra di Vincenzo Italiano incappa in una serata storta in fase difensiva e vanifica una prova a tratti interessante nonostante le assenze dal primo minuto sia di Gonzalez che di Arthur. Esultano i rossoneri, che consolidano il secondo posto in classifica vista anche la sconfitta della Juventus prossima avversaria dei viola in campionato. La serata al Franchi era cominciata col pullman accolto da migliaia di tifosi all’esterno della tribuna, mentre i fumogeni illuminavano la strada. Dentro lo stadio, tutto esaurito (oltre 34 mila spettatori), la coreografia che dalla Curva Fiesole avvolgeva il settore di Maratona: due rondini con le ali spiegate e con due gigli nei becchi e la scritta “Vanto e gloria” formata dalle bandierine bianche in campo viola. Il minuto di silenzio, la commozione in tribuna autorità dove sulla poltrona dove sedeva il direttore generale c’è una maglia viola col suo nome e un mazzo di fiori. Accanto Ferrari, Pradè, Burdisso. È un momento toccante, mentre i figli dagli Stati Uniti esprimono sui social tutto il loro riconoscimento verso la tifoseria viola. I ragazzi di Italiano però scivolano contro il Milan: adesso decimi, scavalcati dal Torino e con le semifinali di Coppa Italia (l’andata mercoledì al Franchi) e i quarti di Conference League che rappresentano la priorità. Lo riporta La Repubblica.