“Fiorentina e Torino, legate da storica amicizia, ora hanno in comune pure l’inutile sfoggio di un blasone che dalla classifica non si vede proprio”. Questo quanto troviamo scritto nella rubrica il cubo di Kubic, presente quest’oggi su La Repubblica Firenze. Questo per la Fiorentina è il quinto anno senza traguardi in classifica e il terzo in cui la squadra lotta per la salvezza. “Non era capitato nemmeno nei momenti più bui, come la prima retrocessione della Viola di Cecchi Gori” si legge. I viola pagano una serie di errori divisi tra le ultime proprietà: “La cacciata di Pioli, l’assunzione e sciagurata conferma di Montella, il bis con Iachini, milioni buttati su giocatori inutili o addirittura inutilizzati”. Dopo lo smantellamento del 2017 la squadra non si è più ripresa. In quella sessione furono venduti i giocatori più forti senza reinvestire la marea di soldi incassati. “Ilici ceduto per compare Eysseric alla stessa cifra fotografa perfettamente lo scempio tecnico di questi anni”