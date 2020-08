Fiorentina, striscia di piazzamenti deludenti: c’è un record da non battere

Con il prossimo campionato che si avvicina, la Fiorentina ha davanti a se la triste possibilità di battere un record della sua storia, basato sui piazzamenti. Come racconta Roberto Vinciguerra su La Nazione, infatti, era dal quadriennio 1989-1993 che la Fiorentina non riusciva ad agganciare mai nemmeno la settima posizione, quella che vale l’Europa, per una striscia lunga 4 anni che è stata replicata. L’auspicio per la squadra di Iachini è di non stabilire un nuovo record negativo della storia della Fiorentina, arrivando dall’ottavo posto in giù per 5 anni di fila.

