Nell’articolo di oggi de La Repubblica edizione Firenze, si descrivono le linee guida previste per la ricostruzione. Per la panchina due profili, su tutti: Gattuso e Juric, con l’attuale allenatore del Napoli che parte più avanti rispetto al collega. Dragowski, Quarta, Castrovilli, Amrabat, Vlahovic e in caso di rinnovo anche Ribery. Questi dovrebbero essere i punti fermi di una rosa che dovrà essere completata e rinforzata. “La sensazione è che la proprietà viola abbia già tutto chiaro, che attenda la matematica per poi finalmente dare forma al futuro” si legge nel pezzo.