Repubblica: “Non solo Retegui. Palladino ha suggerito anche un’altra punta”

La Repubblica scrive oggi dei possibili arrivi nel reparto offensivo della Fiorentina. Oltre a Retegui, secondo il quotidiano, è caldo anche il nome di Kean. Come scrive il giornale, per il centravanti che verrà la Fiorentina ammette massimo venti- trenta milioni di investimento, a patto però che la cifra corrisponda per i dirigenti al reale valore del giocatore. In tal senso, Mateo Retegui è il profilo che piace di più, ma la società non vuole partecipare ad aste o a giochi al rialzo già accaduti con il Genoa a gennaio per Gudmundsson: per l’attaccante italo argentino Pradé è pronto a spingersi a venti milioni, qualcosa in più con i bonus, ma mai ai trenta richiesti dal Grifone. Del resto, per quanto bravo, il primo anno di Retegui al Genoa si è chiuso con sette centri. La Fiorentina punta a convincere il giocatore con un alto ingaggio, due milioni e mezzo di base, mettendo sul piatto un progetto ambizioso e la possibilità di giocare e lottare per l’Europa. Un altro nome suggerito però stavolta fortemente da Palladino è invece quello di Moise Kean. Già sondato a gennaio l’attaccante della Juventus intriga molto ma porta con sé grandi dubbi. Il primo da un punto di vista strettamente numerico: negli ultimi anni ha segnato zero gol in questa stagione, 8 nel 2022-2023, 6 nel 2021-2022. Non proprio uno score importante a cui va aggiunta una difficoltà nel trovare continuità da un punto di vista mentale e fisico. Insomma, se i viola affonderanno per Kean lo faranno con l’idea di legarlo a un altro nome, più pronto. Lorenzo Lucca intriga, i suoi nove gol alla prima vera stagione di Serie A sono un segnale ma per prenderlo dall’Udinese servono almeno quindici-venti milioni. E poi ci sono le piste estere: Depay è una voce forse messa più in giro dall’agente per sondare il mercato che qualcosa di concreto, Sorloth un profilo su cui 30 milioni rappresenterebbero una base di partenza della trattativa non di arrivo.