“Niente centravanti. Dopo aver rincorso invano giocatori in tutto il mondo, e aver ricevuto soltanto rifiuti, la Fiorentina ha chiuso il mercato senza il colpo che tutti aspettavano. Una squadra sbilenca, che fa fatica a fare gol, a cui adesso il buon Iachini dovrà provare a dare un’anima”. Ecco l’analisi di Giuseppe Calabrese per La Repubblica Firenze riguardo la sessione di mercato appena conclusa dalla dirigenza gigliata (LEGGI IL COMMENTO DEL NOSTRO DIRETTORE). Iachini aveva fatto tre richieste prima che partissero le trattative: blindare la difesa, un regista di qualità e un centravanti importante. La società lo ha accontentato solo per la prima. “Perché diciamolo, per Commisso rimanere fuori dalle coppe un altro anno può non essere un problema, ma per la città sì”. Esclusa la difesa, che è stata anche rinforzata dall’arrivo di Martinez Quarta al posto di Ceccherini, tutto il resto va plasmato. “(…) Ci vuole una specie di miracolo tattico perché questa Fiorentina inizi a giocare un calcio divertente”. Ma oltre a questo lascia perplessi la facilità con cui la Fiorentina si è piegata alle decisioni della Juventus per la cessione di Federico Chiesa, “La riverenza di Commisso alla Vecchia Signora è un pugno nello stomaco della città. Il caso Chiesa ha ridimensionato l’appeal di Commisso, che adesso si trova a galleggiare nella mediocrità, e a nascondere le incertezze dei suoi manager dietro l’alibi dello stadio (…)”. Leggi la versione completa sul quotidiano oggi in edicola