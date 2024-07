Repubblica: “Kean sarà l’attaccante di riferimento nel 3-4-3 di Palladino”

"Il primo giorno di scuola, anche per il nuovo allenatore Raffaele Palladino. Il più attivo tra saluti, abbracci, sorrisi. Fin dalla prima mattinata di ieri i suoi giocatori hanno varcato i cancelli automatici del Viola Park. Il primo a farlo? Gino Infantino. Via via tutti gli altri, compreso ovviamente anche il primo acquisto Moise Kean. Per l’attaccante proveniente dalla Juventus, e per il quale la Fiorentina ha speso intorno ai 15 milioni di euro (più bonus), visite mediche in una clinica in pieno centro prima di rientrare a Bagno a Ripoli per i test atletici così come per tutti gli altri giocatori.