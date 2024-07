Accordo per Valentini, lui vuole liberarsi ora. Si ragiona su indennizzo o bonus

Nodo contratto

La Nazione aggiunge qualche dettaglio in più sul giocatore. Ha un contratto in scadenza il 31 dicembre e dal 1 gennaio arriverebbe a Firenze da svincolato, ma il ragazzo non vuole aspettare e preme per arrivare subito in viola. L'esborso per far sì che saluti il Boca è un indennizzo di un paio di milioni, al massimo 3,5 come riportano in Argentina, con un contratto già pronto fino al 2029. C'è anche una via alternativa, sottolineata da La Gazzetta dello Sport: il riconoscimento di alcuni bonus al club argentino in base alle prestazioni di Valentini in Italia.