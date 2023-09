Repubblica controcorrente: “Beltran e Nzola non sanno giocare insieme”

"Detto che Beltran e Nzola, ancora insieme non sono in grado di giocare. Italiano sta pensando a un piano B". Così Repubblica Firenze commenta la possibilità di vedere la Fiorentina con due punte. Un tema che, questa mattina, molti giornali hanno affrontato. Italiano però, non sembra prendere in considerazione questa idea. Serve comunque una soluzione visto che in attacco c'è un’emorragia da frenare per rilanciare la Fiorentina, legata ai gol dei suoi attaccanti per raggiungere grandi traguardi. A Udine domani toccherà nuovamente, nella logica dell’alternanza, a Nzola. Una partita fisica in cui l’angolano proverà a sbloccarsi.