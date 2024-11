Repubblica: “Concretezza e sacrificio, una Fiorentina operaia fa festa a Torino”

Concretezza allo stato puro. Ma anche sacrificio, compattezza e unità. La quinta vittoria di fila, e la sesta nelle ultime sette di campionato dalle quali sono arrivati 19 punti su 21 disponibili, sancisce il momento d’oro di una Fiorentina che in mezzo alle fatiche e alle insidie che si presentano sulla sua strada si mostra più forte. Grazie al gruppo, alla forza del suo carattere e a quello spirito che Palladino ha saputo plasmare e infondere con pazienza e determinazione. Una palla sui piedi di Kean, un gol. Il suo ottavo stagionale, il quinto in campionato. Ma c’è molto di più nel pomeriggio di Torino che tiene i viola agganciati all’Atalanta e adesso a soli tre punti dal Napoli capolista. C’è la terza miglior difesa del torneo, per esempio. Nove gol incassati, soltanto tre nelle ultime sette gare, quelle che hanno sancito la svolta. Non soltanto tattica ma di idee, di filosofia e di mentalità. La Fiorentina che soffre, che gestisce, che passa in vantaggio, che limita i danni, che non si vergogna a spazzare via un pallone o a lasciare il pallino del gioco agli avversari. E Palladino che nel finale toglie sia Beltran che Kean, infoltendo il centrocampo e chiamando ogni singolo elemento allo sforzo decisivo pur di arrivare al risultato. Il tecnico non guarda ancora la classifica, così dirà. Ma certo alla prossima sosta manca soltanto una gara di campionato, quella al Franchi contro il Verona. E l’entusiasmo è tornato ai livelli più alti, come non accadeva da tempo. Firenze gode, i tifosi anche. Al tecnico e ai suoi giocatori il compito di mantenere l’equilibrio, senza darsi obiettivi (almeno per ora) ma facendo il pieno di fiducia e adrenalina per affrontare i momenti più complicati che non mancheranno nel corso della stagione. Comuzzo e Kean recuperati, Cataldi ancora out (rimasto al Viola Park a guardare la gara insieme ai tifosi) e Pongracic che è tornato a giocare con la formazione Primavera. Oltre 1.400 tifosi sparsi tra il settore ospiti e la tribuna.