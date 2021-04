Non solo la programmazione societaria-sportiva, in questi giorni Commisso si è mosso anche sul piano delle infrastrutture riguardanti la Fiorentina. Dopo il sopralluogo al nascente Viola Park, prossimo centro sportivo della squadra, l’attenzione si è spostata nuovamente sul fronte stadio. Repubblica rivela infatti che negli ultimi giorni ci sarebbe stato un contatto, telefonico, tra la Fiorentina e il presidente della regione Eugenio Giani. Sull’ipotesi ristrutturazione del Franchi, avanzata dal sindaco Nardella, Commisso vorrebbe avere certezza di tempi e costi di tale opera. Sull’ipotesi Campi Bisenzio, ancora forte dell’opzione sui terreni, intende approfondire cercando di capire anche se ci sarà un sostegno concreto da parte degli enti pubblici. Questi i due punti chiave indicati dal quotidiano, possibile un incontro tra le parti per proseguire il discorso nel prossimo futuro.

