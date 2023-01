Repubblica: “Campionato e Conference: guai a mollarne una”

Nessuno mi leva dalla testa che la Conference League sia la grande occasione per dare lustro a questa stagione, anche perché in campionato è dura pensare di rientrare in pieno nella lotta per le posizioni che contano.

Dopo il Twente nel preliminare, il Braga nei sedicesimi. Onestamente, forse la squadra peggiore in assoluto. Però si può vedere anche al contrario: se passiamo, la strada può farsi in discesa. In ogni caso, prima c’è il Monza. E il risultato non può che essere la vittoria. Far bene in coppa passa per una ripresa vera in campionato, guai a pensare di mollare una cosa per far bene l’altra, è sempre la premessa del disastro generale.