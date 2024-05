Repubblica: “Atene inciderà sul futuro di Italiano. Il rinnovo è possibile”

Tre stagioni, tre finali raggiunte, a un passo dalla terza qualificazione consecutiva in Europa e con la speranza di poter regalare a Firenze e alla sua tifoseria un trofeo che metterebbe fine al lungo digiuno e manderebbe direttamente in Europa League la sua squadra. La notte di Atene per Italiano sarà determinante, anche per il suo futuro. In caso di vittoria, e dunque di Europa League per la Fiorentina, scatterebbe il rinnovo automatico coi viola fino al 2025. E il club avrebbe in mano, almeno teoricamente, i destini dell’allenatore. Soltanto il pagamento di una penale da parte della società interessata a Italiano, infatti, libererebbe Vincenzo dal vincolo di un altro anno sulla panchina della Fiorentina. I contratti si rispettano, è sempre stata la linea del presidente Rocco Commisso. Ma in questi casi il dialogo avrebbe un ruolo chiave. Molto dipenderà anche da come le due parti arriveranno a fine stagione. La Fiorentina, in caso di addio di Italiano, cercherà un tecnico che possa proseguire la tradizione europea e che sia abile coi giovani. L’obiettivo, specie dopo la costruzione del Viola Park, è raccogliere i frutti del settore giovanile. Tenere uniti questi due aspetti è la priorità che viene data da Pradè in quella che sarà la scelta finale. Scelta che poi dovrà essere condivisa con Ferrari e Commisso, ovviamente. Lo riporta la Repubblica.