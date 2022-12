Repubblica: “20 anni fa la Florentia Viola. Ci avevano tolto nome e colore”

"In quel 2002, vent’anni fa, improvvisamente il nome Fiorentina non c’era più. Non si poteva più usare. Era stato spazzato via dal tracollo economico in cui si era ritrovato Vittorio Cecchi Gori. Una piccola grande tragedia sportiva, per la città. Tutti i campioni venduti, e vabbè, ne ricompreremo altri. La retrocessione, e vabbè, torneremo in alto. Ma anche il nome ci portate via?