Rep.Fi: “Palladino senza timori, coi nuovi leader ha cambiato la squadra”

C’è un momento esatto in cui Raffaele Palladino ha saputo imprimere una svolta alla stagione della Fiorentina. Dopo i tre pareggi di fila nelle prime giornate, quel doppio playoff superato soltanto ai rigori e la sconfitta contro l’Atalanta. Il tecnico che cerca di uscire da un labirinto di pressioni, che si ritrova sotto anche nella sfida successiva al Franchi contro la Lazio al termine del primo tempo. È in quel momento - nota Repubblica Firenze - che Palladino toglie dal campo sia il capitano Biraghi che l’altro leader della difesa, Quarta. Ritrova Gudmundsson, inserisce Ranieri e passa in un colpo solo alla difesa a quattro con Dodo e Gosens larghi. E quel 4- 2- 3- 1 che sarà la base della rivoluzione gentile dei viola. Kean riferimento offensivo col tridente alle spalle composto da Colpani a destra, Gud centrale e Bove a sinistra. In una mossa il tecnico alza il velo delle sue abilità e la Fiorentina si scopre solida in difesa, compatta in mezzo al campo, imprevedibile e concreta in attacco.