Rep.Fi: Anche Beltran richiesto in Turchia, la Fiorentina fa muro

Repubblica Firenze nel suo pezzo sul cambio di passo necessario alla Fiorentina di Palladino, menziona anche l'esempio di Lucas Beltran. L’argentino sembra un pesce fuor d’acqua in questa primissima parte di annata, sia da prima punta che come trequarti. E dire che per lui sono arrivate diverse richieste dal mercato. L’ultima addirittura ieri dalla Turchia. Il Galatasaray dopo aver preso Osimhen, con Icardi che tornerà tra qualche settimana, dovrebbe passare ad un modulo con due attaccanti: per questo ha pensato di aggiungere Beltran alla rosa, idea respinta fermamente dal club viola che non ha nemmeno voluto sentir parlare di cifre. Ma il numero 9 deve iniziare a fare la differenza.