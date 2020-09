Renzi: “Sbloccastadi un successo. Ora Nardella può ristrutturare il Franchi”

Intervistato da La Nazione, il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi ha toccato anche il tema relativo allo stadio Franchi, dopo il via libera all’emendamento sbloccastadi che potrà permettere di scavalcare la Soprintendenza in tema di ristrutturazioni. Un successo per Renzi quello “del via libera del parlamento su due questioni fondamentali come lo stadio Franchi e l’aeroporto. Un trionfo per Firenze, anche se ora spetta al sindaco fare la sua parte. Nardella potrà ristrutturare il Franchi grazie a una legge nazionale, così come ha potuto realizzare le linee 2 e 3 della tramvia grazie al supporto di Palazzo Chigi”.

