Renzi: “Non ha senso indebitare i nostri figli per lo stadio della Fiorentina”

In una lunga intervista a Repubblica, l'ex sindaco di Firenze e senatore Matteo Renzi ha parlato anche della possibile scelta da parte dell'Italia di non prendere tutti i soldi a debito del Pnrr: "È una strada possibile e intelligente se fosse provato che alcuni progetti non stanno in piedi". Una frecciata, quella di Renzi, che va direttamente al restyling del Franchi: " Se dobbiamo spendere 150 milioni indebitando i nostri figli per fare lo stadio della Fiorentina, io che pure sono tifoso viola dico che non ha senso. Fitto è una persona ragionevole e conosce le carte. Certo è che le scelte devono essere rapide e serie".