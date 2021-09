Regole, impegno e abbracci: Italiano detta la linea. E lo spogliatoio è con lui

I risultati? Pressoché immediati a giudicare dalle esultanze collettive dopo i primi tre gol della stagione

L'impegno che Italiano chiede costantemente a sé stesso è diventato in fretta punto di riferimento per tutto lo spogliatoio.

Da qui si parte nell'analisi del Corriere Fiorentino, dove si sottolinea come l'allenatore viola fin da subito ha fatto leva sulle motivazioni e sull'opportunità di riscattare due anni di giudizi (e risultati) negativi. Due esempi? Duncan, da sicuro partente a nuova risorsa, e Callejon, letteralmente conquistato dal nuovo tecnico. E la società è convinta che la rivalutazione possa riguardare anche Saponara e Kokorin. Per entrare nel cerchio magico di Italiano servono applicazione e rispetto delle regole, tutti sul pezzo per essere protagonisti, dai giocatori ai collaboratori dello staff.