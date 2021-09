Amrabat e Maleh, che paura in Nazionale: ACF in contatto costante

Nella giornata di ieri, i due giocatori viola, Amrabat e Maleh, sono rimasti rinchiusi in albergo a causa di un colpo di stato in Guinea

Nella giornata di ieri, la Nazionale marocchina, è rimasta bloccata in Guinea a causa di un colpo di stato. Infatti a Conakry, ci sono stati scontri a fuoco e i giocatori del Marocco, tra cui i due viola Sofyan Amrabat e Youssef Maleh , che dovevano affrontare i padroni di casa, sono rimasti rinchiusi in albergo fino a notte. In tarda serata un aereo partito da Rabat, ha permesso alla squadra di ripartire.

La Fiorentina, nel corso delle ore, è sempre stata in stretto contatto con i suoi due giocatori e con la Farnesina, per capire l'evolversi della situazione minuto per minuto. La situazione ha cambiato naturalmente i piani delle due nazionali. Quindi la partita tra Guinea e Marocco, in programma per la giornata di oggi, è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. Corriere dello Sport.