Rebus Simy: dietro la frenata col Bologna c’è la Fiorentina?

La Fiorentina torna ad interessarsi dell'attaccante del Crotone: Simy sembrava destinato al Bologna, ma la trattativa si è fermata

Detto dei movimenti difensivi, la Fiorentina lavora anche su un'alternativa da affiancare a Dusan Vlahovic. La Nazione si occupa oggi di Simy del Crotone per il quale le ultime attenzioni viola risalgono ad un mesetto fa. La Fiorentina ne ha parlato col Crotone ma non si è andati oltre un sondaggio. Il club calabrese ha preso nota, pareva pronto ad andare al tavolo della trattativa, ma tutto si è fermato. C’è il Bologna adesso in vantaggio su Simy, anche se nelle ultime 48 ore la trattativa risulta in stand-by. Il Crotone avrebbe ricevuto nuovi contatti - forse da Firenze scrive il quotidiano - che hanno rallentato l'ipotesi felsinea.