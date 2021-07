Luce verde sul mercato: Nastasic la prima pedina, Milenkovic saluta

I movimenti della Fiorentina sul mercato partono dal basso, dal reparto difensivo che potrebbe vedere presto il ritorno di Nastasic

Quando si sbloccherà il mercato della Fiorentina? Se lo chiede La Nazione che indica la prossima settimana come quella decisiva per accendere le prime luci sugli affari. La società gigliata cerca rinforzi in difesa, nelle ultime ore si è capito che l’operazione meno onerosa è quella che può riportare a Firenze l’ex Nastasic. L’investimento non supera i tre milioni di euro e di conseguenza l’accelerata potrà arrivare senza aspettare eventuali movimenti in uscita. Leggi alla voce Milenkovic, l’inizio di agosto sarà decisivo per dare una svolta al futuro del centrale. Per lui da registrare movimenti molto tenui di Tottenham e Juventus, ma al momento non si registrano appuntamenti per parlarne con la Fiorentina che aspetta la fine del ritiro, con il debutto della stagione ormai dietro l’angolo. CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DEL CALCIOMERCATO DI SERIE A